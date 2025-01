Grote brand in historisch pand in centrum Zutphen

In het oude centrum van Zutphen is zondagochtend brand uitgebroken in een historisch pand. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor tientallen mensen in de buurt werden geëvacueerd. Inmiddels is de brand onder controle, meldt de brandweer.

Een hotel achter het getroffen pand werd uit voorzorg ontruimd, evenals omliggende woningen. De hotelgasten mochten na enige tijd terugkeren, maar bewoners van enkele omliggende panden moeten nog wachten tot duidelijk is of hun huizen veilig zijn.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De bewoner van het pand heeft zich gemeld en is ongedeerd.