Basisschool Zeilberg in het Brabantse Deurne blijft de komende week dicht na de grote brand van vrijdagavond. De schade aan het gebouw is enorm en mogelijk zelfs onherstelbaar. Dat zegt Mischa Kleukers, voorzitter van de raad van bestuur. Voor de leerlingen is voorlopig noodopvang geregeld.

"Dat was schrikken", vertelt Kleukers over de brand. "De schade is toch wel enorm. Ik denk dat de helft van de school flink beschadigd is, mogelijk onherstelbaar."

School voorlopig niet open

De school kan komende week in ieder geval geen leerlingen ontvangen. Hoe lang de deuren daarna gesloten blijven, is nog onduidelijk. "De school zal komende week niet opengaan en we moeten inventariseren hoe lang het gaat duren", aldus Kleukers.

Voor de eerste twee dagen is opvang geregeld. "Langer kan ik niet vooruitkijken", zegt de bestuursvoorzitter.

Brand door vuurwerk

De brand ontstond vrijdagavond nadat twee kinderen onder de 12 jaar vuurwerk hadden afgestoken. Twee leslokalen en de aula brandden volledig uit. De politie heeft contact gehad met de ouders van de kinderen.

Door de hevige rookontwikkeling moesten ook drie woningen tegenover de school aan de Margrietstraat tijdelijk worden ontruimd. De bewoners konden later weer terug naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond.