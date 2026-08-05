Acht campers verwoest bij brand bij camperstalling in Almkerk

Bij een felle brand bij een camperstalling in Almkerk zijn woensdagavond meerdere campers verwoest. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse en schaalde snel op om meer materiaal naar de brandhaard te krijgen. Meerdere campers op het terrein naast de loods stonden in brand. Acht campers zijn door de brand verloren gegaan, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de loodsen. De brandweer was met veel voertuigen aanwezig. Brandweerkorpsen uit de hele regio werden opgeroepen om te komen blussen. In de wijde omgeving was een rookwolk te zien, schrijft Omroep Brabant.