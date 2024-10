Nederland caravanland: verkoop van campers en caravans weer in de lift

Lekker met de caravan of camper op vakantie: wie wil dat nou niet? Veel Nederlanders in elk geval, want de verkoop ervan loopt als een trein. Tot nu toe zijn er dit jaar al 6106 nieuwe caravans en 2191 campers afgeleverd.

De verkoop van nieuwe caravans en campers in Nederland is in de eerste drie kwartalen van dit jaar flink gestegen. Volgens brancheorganisaties Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en BOVAG steeg de verkoop van nieuwe caravans met 7 procent en die van kampeerauto's met bijna 12,5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

De verkoop van campers mag dan stijgen, de prijzen ervan gaan ook omhoog:

Volgens KCI en BOVAG werden in de rest van Europa eveneens meer campers verkocht, maar is Nederland het enige land waar ook de afzet van nieuwe caravans flink stijgt.

Tot en met september zijn er 6106 nieuwe caravans afgeleverd, tegenover 5707 stuks een jaar eerder. Bij campers ging het om 2191 stuks, tegenover 1949 kampeerauto's in de eerste drie kwartalen van 2023.

Begin dit jaar was er al een stijging zichtbaar. In januari, februari en maart werden er 1681 nieuwe caravans geregistreerd, 11,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De trend die begin dit jaar begon, zet dus goed door.

"Hoewel campers steeds populairder worden en we binnenkort het 200.000ste exemplaar in Nederland gaan registreren, zijn wij van oudsher bij uitstek een caravanland", zegt KCI-voorzitter Leo Diepemaat.

"Jarenlang daalde het aantal caravans echter geleidelijk, maar tijdens de coronaperiode kwam die terugloop tot stilstand. Sindsdien zien we het totale aantal caravans juist weer stijgen, inmiddels tot ruim 420.000 stuks. De caravan is in Nederland bezig aan een opmars."

Rolf Reinders, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven, stelt dat steeds meer jonge stellen en gezinnen er met de caravan op uittrekken. "Voor corona werden oudere caravans per definitie afgedankt en geëxporteerd. Inmiddels is de interesse in kamperen zo groot dat caravans in alle soorten en maten voorzien in de behoefte van een keur aan doelgroepen."

