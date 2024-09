Alles in bedrijfsverzamelpand Nijmegen verloren gegaan door brand

Door de brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Nijmegen is alles wat binnen stond verwoest, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Naar schatting waren zo'n tien bedrijven in het pand gevestigd.

De brand, waarvan de eerste meldingen dinsdagochtend rond 04.35 uur binnenkwamen, is nog niet helemaal onder controle. Maar de brandweer hoopt dat het nablussen voor het donker wel afgerond is. "Ze zijn aan het slopen. Daarbij laait het vuur zo nu en dan weer wat op en dat moet dan weer geblust worden", aldus de zegsman.

Rookoverlast

Door de brand op het bedrijventerrein Kerkenbos in het westen van de stad was er rookoverlast voor de omgeving. In het pand zat ook een nautisch bedrijf met een showroom met meerdere boten. Die zijn bij de brand ook verwoest. Verder zaten er in het gebouw ook vestigingen van een bouwbedrijf en boekhoudbedrijf, weet de woordvoerder.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar bij de veiligheidsregio zijn geen aanwijzingen dat het om brandstichting gaat.

ANP