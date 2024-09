Brand in Nijmegen woedt nog altijd, zwarte rookpluim goed te zien

De grote brand die dinsdagochtend vroeg uitbrak in een gebouw op een bedrijventerrein in Nijmegen woedt nog altijd. Het dak van het bedrijfsverzamelgebouw is volledig ingestort en ook de wanden zijn ingestort, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De eerste melding van de brand kwam dinsdagochtend rond 04.35 uur binnen. Aanvankelijk leek het te gaan om een loods met boten. Naar nu blijkt, is het een gebouw met meerdere bedrijven erin. Het pand bevat ook een showroom met daarin meerdere boten.

Zwarte rook

De zwarte rook die door de brand vrijkomt, is in de wijde omgeving te ruiken en te zien. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen verhoogde concentraties aan gevaarlijke stoffen gemeten. Wel krijgen mensen in de buurt het advies om ramen en deuren dicht te houden.

De brandweer verwacht nog urenlang bezig te zijn met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP