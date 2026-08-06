Brandende afvalwagen zorgt voor afsluiting A2 bij Weert, weg dicht tot begin avond

Verkeer op de A2 richting Eindhoven moet nog tot begin van de avond rekening houden met een afsluiting tussen Nederweert en Weert-Noord. Rond 12.45 uur brak brand uit in een vrachtwagen met afval. De verwachting is dat de brandweer en bergers tot circa 19.00 uur bezig zijn met de afhandeling van het incident.

Het afhandelen van het incident is een complexe klus. Bij het blussen moet de brandende lading uit de vrachtwagen worden gehaald. De vrachtwagen zal ook deels gedemonteerd moeten worden. "Het lukt niet om de vrachtwagen in z'n geheel af te voeren", zegt de woordvoerder. Mogelijk is ook schade aan het wegdek ontstaan.

Omleiding via A73 en A67

Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A73 en A67. Ook verkeer richting Maastricht ondervindt hinder van de brand. Rond 16.30 uur stond er in zuidelijke richting ongeveer 13 kilometer file.