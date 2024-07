Het gerechtshof in Den Haag heeft de Haagse politicus Richard de Mos opnieuw vrijgesproken van omkoping. Wel is de oud-wethouder veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro omdat hij volgens het hof vertrouwelijke informatie doorspeelde aan derden.

Op het moment dat de voorzitter van het hof liet weten dat De Mos en zijn medeverdachten werden vrijgesproken van corruptie, steeg luid gejuich op van de tientallen aanhangers die mee naar de rechtbank waren gekomen. Tegen de 48-jarige politicus was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een werkstraf van 240 uur, een boete van 10.000 euro en een ambtsverbod van vier jaar geëist. Hij stond terecht voor corruptie, omkoping en schending van zijn ambtsgeheim. Met De Mos stonden nog zes mannen terecht, te weten een medepoliticus en vijf ondernemers. Zij zijn allen vrijgesproken. Partijgenoot Rachid Guernaoui is wel schuldig bevonden aan schending van zijn ambtsgeheim, maar kreeg daarvoor geen straf opgelegd.

'Nachtmerrie eindelijk voorbij'

De Haagse VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg is "ongelooflijk blij dat hun nachtmerrie nu eindelijk echt voorbij is", maar ze vindt het ook "moeilijk te bevatten dat de zware beschuldigingen van het OM, die vijf jaar lang niet alleen de levens van Richard, Rachid en de vijf ondernemers, maar ook het stadsbestuur en de stad hebben overheerst, weer vrijwel volledig van tafel zijn geveegd". DENK is "blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Voor de stad en de gemeenteraad, maar ook voor Guernaoui en De Mos".

De Mos en Guernaoui waren van 2018 tot 2019 wethouders. Vorig jaar werden ze vrijgesproken door de rechtbank in Rotterdam. Na dat vonnis wilden ze met hun partij Hart voor Den Haag terug in de Haagse coalitie. Met name GroenLinks en PvdA lagen dwars. De VVD stapte daarop uit de coalitie en zit nu in de oppositie, net als Hart voor Den Haag. DENK kwam daardoor juist in de coalitie.

ANP