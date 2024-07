Vliegtuigje gecrasht bij Ederveen, een persoon zwaargewond

Bij Ederveen (gemeente Ede) is woensdagmiddag ter hoogte van de Buurtweg een klein vliegtuig gecrasht. Het vliegtuig is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio neergekomen achter een boerderij in het Gelderse dorp. Een van de inzittenden is zwaargewond, meldt de politie.

Ook de andere inzittende van het vliegtuigje is naar het ziekenhuis gebracht. De afdeling Luchtvaarttoezicht van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Ook twee onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn daarvoor onderweg naar Ederveen, meldt de raad aan het einde van de middag.

ANP