Eis 2 jaar cel en jeugd-tbs voor doodsteken 18-jarige in Bladel

Het Openbaar Ministerie heeft maandag wederom twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen Nick B. (19) uit het Brabantse Bladel. Hij werd vorig jaar conform die eis door de rechtbank veroordeeld voor het doodsteken van een 18-jarige jongen op oudejaarsdag 2022. B. vindt echter dat er sprake is van zelfverdediging en ging in hoger beroep.

De verdachte verklaarde in het gerechtshof in Den Bosch dat hij bedreigd en achtervolgd werd: "Ik vreesde voor mijn leven." B. zou hebben gedacht dat het slachtoffer een pistool had. "Hij greep naar zijn broeksband en ik dacht: hij gaat mij schieten. Toen heb ik mezelf verweerd." Rond 15.00 uur stak hij zijn plaatsgenoot met een duikmes, voor een pizzazaak. Op beelden is te zien dat er wordt geschreeuwd en gescholden en dat er gestoken wordt, waarna B. wegrent. Het slachtoffer overleed door verwondingen aan zijn hart en longen.

'Aanleiding van niets'

Volgens het OM is het niet te verteren dat het slachtoffer "een aanleiding van niets" met zijn leven heeft moeten bekopen. "Dat de verdachte hem nog steeds de schuld probeert te geven, is pijnlijk. Vooral omdat hij er nog achteraan rent, nadat hij hem al heeft gestoken." Justitie vindt dat het vonnis in stand moet blijven.

B. vindt niet dat hij een straf of behandeling moet krijgen. "Als ik ernaar terugkijk, weet ik niet wat ik anders had moeten doen." Deskundigen zeggen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze vinden dat hij een intensieve behandeling nodig heeft, omdat hij verwaarloosd is in zijn jeugd.

Gewelddadig verleden verdachte en slachtoffer

In de rechtszaal werden ook nog beelden getoond van een eerder incident in oktober 2022. Daarop is te zien dat het slachtoffer een wapen vast heeft, dat hij richt op B. Daarna geeft hij hem een klap en een schop.

De twee jongens deelden een turbulent verleden: ze werden eerder veroordeeld voor het mishandelen van elkaar. B. kreeg toen een half jaar cel voor het steken van de jongen met een machete. Beiden kregen een contactverbod en droegen een enkelband.

Beeld: SQ Vision