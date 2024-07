Dode steekpartij Zandvoort is 59-jarige man

Het slachtoffer van de steekpartij in Zandvoort vrijdagochtend is een 59-jarige man uit dezelfde plaats. Dat meldt de politie. Niet veel later hielden agenten een man (27) aan, die ook uit de Noord-Hollandse plaats komt.

De hulpdiensten kregen rond 11.30 uur een melding van het steekincident, dat op straat plaatsvond. Er is nog geprobeerd om de het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.

De politie vraagt getuigen zich te melden.