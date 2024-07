Na de EK-duel gaat het mis in Apeldoorn: ruzie mondt uit in steekpartij in druk centrum

In Apeldoorn is een ruzie vrijdagavond uitgelopen op een steekpartij. Dat gebeurde na de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk op het Marktplein in de binnenstad. Bij de steekpartij raakten twee mannen (37 en 46) uit Apeldoorn gewond.

Volgens een correspondent ter plaatse zou het incident na een ruzie gebeurd zijn ter hoogte van een druk café. Een van de slachtoffers zou in zijn schouder gestoken zijn. Het slachtoffer bloedde hevig, aldus de correspondent.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn ze allebei aangehouden als verdachte, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Na de steekpartij sloot de politie de omgeving direct ruim af met linten. Wat er precies is gebeurd, wordt nu onderzocht.