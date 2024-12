Opnieuw grijze dag, KNMI waarschuwt voor harde windvlagen tot 90 km/uur

Het grootste deel van Nederland krijgt vandaag opnieuw een grijze dag voor de kiezen. In De Bilt is het inmiddels de tiende dag op rij zonder zon. Ook de komende dagen blijft het somber met kans op regen. Voor het noordwesten van het land heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege harde wind.

De woensdag begint bewolkt met kans op regen, terwijl een stevige zuidwestenwind het koud doet aanvoelen. Vooral in Noord-Holland en het Waddengebied waarschuwt het KNMI voor zware windstoten, die tot halverwege de middag aanhouden. Code geel is hier van kracht. "Op veel plekken zal het, net als vorige week, grotendeels bewolkt blijven," zegt meteoroloog Jordi Huirne. "De zon kan hier en daar wel even doorbreken, maar dat is niet meer dan een knipoog."

Volgens het KNMI kunnen zware windstoten van 80 kilometer per uur boven land en tot 90 kilometer per uur aan zee voorkomen. De waarschuwing geldt van 11.00 tot 15.00 uur en kan voor overlast zorgen. In de middag neemt de wind geleidelijk af en wordt het tijdelijk droger. Aan het einde van de dag keert de regen echter terug, terwijl de wind kortstondig afzwakt.

Kletsnatte nacht en ochtend

Vannacht verslechtert het weer opnieuw. Een actieve regenbui trekt over het land, terwijl de zuidwestenwind weer aan kracht wint. Vooral in het westen zijn opnieuw zware windstoten mogelijk. Ondanks het onstuimige weer blijft het zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen rond de 12 graden.

Donderdagochtend begint regenachtig en winderig. Tot halverwege de ochtend kunnen zware windstoten optreden. Daarna draait de wind naar het noordwesten en neemt in kracht af. In de middag klaart het op en breekt de zon eindelijk door, na dagenlang grijs weer. De temperatuur zakt naar een koelere 8 graden.

Droog weer op vrijdag

Vrijdag lijkt rustiger te worden. Op de meeste plekken blijft het droog en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur ligt rond de 8 graden, wat iets kouder is dan de voorgaande dagen.

Weekend weer nat

Zaterdag slaat het weer om met regen en een temperatuur rond de 10 graden. Zondag wordt het kouder met 7 graden, buien en lokaal hagel, maar tussendoor is er ruimte voor wat zon. Een stevige westenwind zorgt voor een guur weertype.

Met de kerstdagen in zicht lijkt een hogedrukgebied het weerbeeld te bepalen. De kans op neerslag neemt af, maar hardnekkige bewolking blijft overheersen. Met temperaturen rond de 11 graden blijft het uitzonderlijk zacht voor december.