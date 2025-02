Zonovergoten weekend voor de boeg, komende week blijft het droog

Er staat een zonnig weekend voor de deur. Zaterdagochtend is het nog mistig en ligt de temperatuur laag, in de loop van de dag warmt het op tot maximaal 7 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

In het binnenland is het in de ochtend nog een tijdje onder de 0 graden. Tot halverwege de ochtend komt er nog plaatselijk dichte mist voor in het noorden en westen. Omdat het zicht van plaats tot plaats sterk verschilt kan dit verraderlijk zijn voor het wegverkeer, meldt het KNMI. Hier en daar kan het zicht minder dan 200 meter zijn.

In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de dichte mist op de meeste plaatsen. In het noorden kan de mist hardnekkig zijn. De zon gaat verder flink schijnen en de temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden. Het waait zwak tot matig. Ook zondag is er flink wat ruimte voor zon. Gemiddeld wordt het zo'n graad of 6. Tijdens de nacht en de ochtend ligt lokaal matige vorst.

Volgende week blijft het droog. Woensdag is er iets meer bewolking. De temperatuur ligt dan ook wat hoger: 9 graden. De rest van de week is het gemiddeld 6 tot 7 graden.