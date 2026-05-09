Zonovergoten weekend op komst: lokaal kans op 22 graden

Het wordt een heerlijk lenteweekend met veel zon, aangename temperaturen en tot zondagavond droog weer. Na het weekend slaat het weer om en levert het zachte lenteweer flink in.

Zaterdagochtend schijnt de zon volop en blijft het overal droog. Halverwege de ochtend loopt de temperatuur op naar ongeveer 14 graden. Daarbij staat weinig wind uit het oosten tot noordoosten.

Zon en wolken

Zaterdagmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het noorden komt meer bewolking voor en heeft de zon het soms wat lastiger. Toch wordt het overal aangenaam met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in het zuiden van het land. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting.

