Zonovergoten dagen: temperatuur stijgt naar 26 graden

De zon schijnt woensdag volop in Nederland en het blijft de hele dag onbewolkt. In het zuidoosten loopt de temperatuur op tot zo'n 21 graden. Op de Waddeneilanden blijft het koeler, met ongeveer 15 graden. Door een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot noordoosten voelt het vooral langs de kust frisser aan.

Ook donderdag en vrijdag blijven zonnig. De wind draait dan naar het oosten tot zuidoosten, waardoor de temperatuur verder oploopt. Op veel plekken komt het kwik boven de 20 graden uit. In het binnenland kan het vrijdag zelfs 26 graden worden. Daarmee is er mogelijk sprake van de eerste regionale zomerse dag van het jaar. Als die temperatuur ook in De Bilt wordt gemeten, is het officieel de eerste zomerse dag van 2026.

