Het koude herfstweer houdt voorlopig nog wel even aan. Pas in de loop van het weekend lijkt het weer wat zachter te gaan worden.

Na een koude nacht met lokaal zelfs matige vorst begint de woensdag op veel plaatsen zonnig en droog. In het noordoosten trekken wat laaghangende wolken voorbij. Verder waait er een kille oostenwind, met zelfs kracht 5 tot 6 langs de kust en rond het IJsselmeer.

Voelt stuk kouder aan

Woensdag middag komt de temperatuur een paar graden boven 0 uit, maar met die gure oostelijke wind voelt het wel een stuk kouder aan. In het zuiden trekken ook steeds meer wolken binnen, maar op andere plaatsen maakt de zon nog wel veel goed.

Woensdagavond zijn er brede opklaringen en koelt het weer razendsnel af. Het gaat overal weer licht tot matig vriezen met vannacht minima van 0 tot -5 graden.

Beetje natte sneeuw

Donderdag is er weer veel ruimte voor de zon, ook al kan de dag lokaal wel eerst grijs van start gaan. Ook later op de dag trekken vanuit het oosten lage wolkenvelden het land in. Overdag komt de temperatuur weer enkele graden boven 0 uit. De oostenwind neemt wat in kracht af waardoor het iets minder koud aanvoelt.

Vrijdag en zaterdag nog weinig verandering, maar in de loop van het weekend trekken steeds meer wolken het land binnen, en kan er zondag mogelijk zelfs een beetje natte sneeuw vallen. Dat lijkt de overgang naar minder koud weer volgende week.