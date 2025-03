Dit weekend veel ruimte voor zon, komende week wordt het pas écht lente

Het weekend verloopt grotendeels droog met flink wat zon overdag, maar de nachten worden fris. Vooral in het zuiden en oosten begint de dag met wolkenvelden en plaatselijke lichte vorst, terwijl elders de zon al snel doorbreekt.

Zaterdagmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 8 graden. Er staat een matige noordoostenwind, die in het Waddengebied en rond het IJsselmeer krachtiger aanvoelt. Daar kan het iets kouder lijken, maar de zon maakt veel goed.

Zondagochtend begint fris, maar in veel regio’s laat de zon zich snel zien. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noorden toe en uiteindelijk raakt ook het zuiden bewolkt. Er is een kleine kans op een paar druppels regen, maar de temperatuur loopt op tot 10 graden.

Fas Vermeulen, Rhenoy

Richting de 20 graden

Het rustige en droge voorjaarsweer houdt voorlopig aan. Vanaf maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten, waardoor de temperatuur flink stijgt. De zon heeft vrij spel en dat zien we terug op de thermometer. Later in de week kan het zelfs tussen de 15 en 20 graden worden, ideaal voor wie al in lentestemming wil komen.

Beeld: Fas Vermeulen, Rhenoy