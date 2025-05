Zonnig lenteweer blijft aanhouden: Moederdag mogelijk zomers warm

Het zonnige en warme lenteweer houdt voorlopig aan, en dat betekent dat de droogte in Nederland met de dag erger wordt. Volgens de verwachtingen blijft regen voorlopig uit en pas in de laatste week van mei zou er wat neerslag kunnen vallen.

Zaterdagochtend begint nog fris, met op veel plekken zelfs lichte vorst boven de kurkdroge grond. Toch is de felle voorjaarszon snel aanwezig en loopt de temperatuur razendsnel op. In het noorden kan de dag starten met wat mist of nevel, maar dat verdwijnt snel.

De wind is in de ochtend nog zwak en komt uit het oosten, maar draait later naar het noorden en trekt vooral aan de kust wat aan. De temperatuur stijgt tot zo'n 18 graden aan zee en kan in het binnenland zelfs oplopen tot een zeer warme 23 graden. Dat is flink boven het gemiddelde van 17 graden voor deze tijd van het jaar.

Warme Moederdag

Zondag, op Moederdag wordt het nog een tikje warmer. In delen van het land kan het kwik zelfs stijgen tot 25 graden, wat officieel zomers weer betekent. Daarmee wordt het een van de warmste Moederdagen van de afgelopen jaren.

De nieuwe week begint met opnieuw zonnige dagen en warme temperaturen. Pas richting het eind van de week zou er wat meer bewolking kunnen verschijnen, maar voorlopig blijft regen uit.

Beeld: Joost Mooij, Alphen aan den Rijn