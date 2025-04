Zon heeft in groot deel van land vrij spel: woensdag volop stralend lenteweer

De lente lijkt nu écht losgebarsten. Terwijl de ochtenden in het noorden nog wat grauw beginnen, maakt de zon al snel haar opwachting. Alleen het Waddengebied blijft hardnekkig last houden van wolkenvelden, met daar woensdag slechts een graad of 10. In de rest van het land kan het oplopen tot 18 graden.

In de rest van het land wordt het woensdagmiddag volop zonnig. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het zuiden en oosten, met een frisse noordenwind die matig tot vrij krachtig is. Vanavond trekken vanuit het noorden opnieuw wolkenvelden het land binnen, maar het blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 3 tot 7 graden.

Ook donderdag begint wat grijs, maar de zon wint opnieuw terrein. Alleen langs de kust blijft het iets langer bewolkt. Door dit zonnige weer zijn de eerste tien dagen van april nu al recordzonnig, net als de maand maart. Het wordt 11 graden op de Wadden en 14 tot 17 graden elders, bij een afnemende noordenwind.

Op naar zomerse temperaturen

Vrijdag en zaterdag beloven echte lentedagen te worden. In het binnenland stijgt het kwik vrijdag naar 18 tot 21 graden. Zaterdag wordt het zelfs zomers warm met 21 tot 24 graden. Alleen op de Waddeneilanden blijft het wat koeler.

Vanaf zondag schakelt het weerbeeld over naar zwoel en vochtig. De frisse nachten verdwijnen en overdag blijft het zo’n 20 graden. De zon laat zich nog geregeld zien, maar voor het eerst in weken komen er ook weer buien aan. Voor wie snakt naar regen: het lijkt er eindelijk van te komen.