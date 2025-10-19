Zondag nog droog, maar volgende week wordt het herfstachtig wisselvallig

Wie in de ochtend naar buiten kijkt, ziet vooral hoge sluierwolken. Het blijft nog even droog, maar de bewolking neemt in middag gestaag toe. Tegen het einde van de middag valt in Zeeland de eerste regen. De temperatuur loopt uiteen van 13 graden in het noorden tot 17 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten, windkracht 3 tot 5.

Zondagavond en in de nacht naar maandag en vannacht raakt het overal bewolkt en trekt de regen verder het land in. In het oosten en noordoosten blijft het nog wat langer droog, maar ook daar kan later nattigheid vallen. De temperatuur zakt naar zo’n 8 graden in Groningen en 13 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidoosten tot zuiden en is matig tot krachtig.

Wisselvallig begin van de week

De week begint nog regenachtig maar de buien trekken langzaam naar het noordoosten weg. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door, al volgen later op de dag nieuwe buien. De temperatuur stijgt naar 16 tot 18 graden en de zuidenwind is matig tot krachtig.

De week blijft grillig: dinsdag en woensdag trekken verspreid over het land buien, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Met maximaal 15 graden is het iets koeler. In de nacht naar woensdag is het hoogtepunt van de Orioniden, maar door bewolking is de kans klein dat je veel vallende sterren ziet.

Eind van de week mogelijk stormachtig

Donderdag en vrijdag lijkt een actieve depressie Nederland te bereiken. Daarbij horen stevige buien en flink wat wind. Hoe hard het precies gaat waaien is nog onzeker, maar de kans dat het onstuimig wordt neemt met de dag toe.