Na dagen grijs weer komt de zon er eindelijk aan

Na dagen van somber en grijs weer brengt dit weekend eindelijk verandering. Meteoroloog Laura Osinga verwacht dat we vooral zondag de zon op grote schaal te zien krijgen. Maar eerst moeten we een regenachtige zaterdag doorstaan.

Zaterdagochtend begint met regen, die vanuit het westen langzaam over het land trekt. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft het lang nat en bewolkt. "In de middag wordt het vanuit het westen en noorden een stuk droger en klaart het zelfs wat op. De zon laat zich hier en daar even zien", vertelt Osinga. Uiteindelijk wordt het zo’n 7 graden.

In de avond trekt de regen helemaal weg, klaart het verder op en koelt het flink af. "In de nacht naar zondag kan het landinwaarts licht gaan vriezen", waarschuwt de meteoroloog.

Zondag eindelijk zonneschijn

Zondag wordt, na tien grijze dagen, de dag waar velen naar hebben uitgekeken. "We gaan op grote schaal de zon zien", zegt Osinga. De dag begint koud met kans op gladheid, maar de zon breekt regelmatig door. Later op de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur blijft met ongeveer 6 graden fris, maar het zonnige weer zal velen goed doen.

Het mooie weer van zondag is helaas van korte duur. Vanaf maandag neemt de wisselvalligheid toe en krijgen we te maken met regen en stevige wind. "Begin volgende week wordt het weer nat en onstuimig, maar met een zuidelijke wind loopt de temperatuur op naar 10 tot 12 graden", aldus Osinga.