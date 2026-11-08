Zon laat zich nauwelijks zien: grijze dagen en regen op komst

Wie zondag op de zon hoopt, moet waarschijnlijk geduld hebben. Het wordt een behoorlijk grijze dag met veel bewolking, plaatselijk mist en af en toe wat regen. De temperatuur blijft steken rond de 10 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met mogelijk regen tijdens Sint-Maarten op woensdagavond.

Zondagochtend begint op veel plaatsen bewolkt, met hier en daar een bui of lichte regen. Vooral in het midden van het land komt mist en nevel voor, die zich later wat naar het noorden verplaatsen. De zon laat zich slechts af en toe zien. In de middag vallen de meeste buien in het westen. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 10 graden.

Kans op regen tijdens Sint-Maarten

Maandag begint de nieuwe week droog, met geregeld ruimte voor de zon. Ook dinsdag blijft het rustig, maar kan mist het weerbeeld bepalen. Als de mist en bewolking blijven hangen, komt de temperatuur mogelijk niet boven de 10 graden uit.

Vanaf woensdag wordt het opnieuw wisselvalliger, al stijgt de temperatuur wel. Overdag wordt het ongeveer 13 graden en 's nachts zo'n 8 graden. Voor kinderen die woensdagavond met Sint-Maarten langs de deuren gaan, is er minder goed nieuws: er bestaat kans op regen.

Richting het volgende weekend wordt het naar verwachting weer droger.