Zon breekt door na mistige ochtend: zo warm wordt het dinsdag

In de noordelijke helft van het land begint de dinsdagochtend met nevel of dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Drenthe, Flevoland, Friesland en Overijssel. In die provincies is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter. De waarschuwing geldt tot 07.00 uur. Daarna lost de mist geleidelijk op.

Na het verdwijnen van de mist laat de zon zich flink zien. In het grootste deel van het land is het stralend weer. Alleen in het oosten ontstaan in de middag wat stapelwolken. Het wordt zo'n 15 graden, iets warmer dan maandag.

Lokaal 21 graden

De komende dagen loopt de temperatuur verder op. Woensdag blijft het zonnig, met in de middag in het zuiden wat overtrekkende wolkenvelden. De temperatuur loopt dan nog iets verder op. Donderdag en vrijdag wordt het nog warmer, gemiddeld 19 graden. In het binnenland kan het lokaal zelfs 21 graden worden. De nachten blijven voorlopig wel fris, met kans op lichte (grond)vorst.

Vrijdag draait de wind naar het noorden en zakt het kwik iets. Regen wordt voorlopig niet verwacht. Ook in het weekend blijft de zon een belangrijke rol spelen.