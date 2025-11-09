Zon breekt door na grauwe start van de dag

Het weerbeeld blijft de komende dagen wisselvallig, met af en toe zon maar ook perioden met bewolking en regen. De temperatuur ligt iets boven normaal voor november en schommelt tussen 12 en 15 graden.

Zondag start de dag met veel bewolking, met in Friesland nog wat mist. In het oosten kan een beetje regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon door. In de middag zal op meer plaatsen de zon doorbreken. Het kwik loopt op naar 13 à 14 graden op de meeste plaatsen, bij een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

In de avond en nacht blijft het droog met enkele opklaringen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en 9 graden aan de zuidwestkust. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.

Licht spetteren

Maandag trekt vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnen. In de middag kan het in het uiterste westen licht spetteren. Tegen de avond volgt regen vanuit het zuidwesten. Het wordt zo’n 12 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind.

In de nacht naar dinsdag valt wat lichte regen, maar overdag klaart het op bij 13 graden. Tijdens Sint Maarten is het droog met 11 à 12 graden.

Woensdag blijft het zacht en bewolkt, donderdag en vrijdag volgt meer regen en wat lagere temperaturen.