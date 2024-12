Zon blijft uit zicht: grijs en mistig weekend in aantocht

Het weerbeeld vandaag wordt bepaald door grijze luchten, nevel en hardnekkige mist. In het zuidoosten kan de zon zich hier en daar laten zien, maar op de meeste plekken blijft het bewolkt. De temperatuur ligt tussen 1 en 4 graden, met in Zuid-Limburg de beste kans op zon.

Afgelopen nacht waarschuwde het KNMI voor de dichte mist. De weerwaarschuwing geldt voor het hele land (behalve Zuid- en Noord-Holland en Friesland) en duurt tot 10.00 uur.

Grijs en mistig

Vanmiddag blijft het grootste deel van Nederland onder een deken van laaghangende bewolking. Vooral in het zuidoosten kan lokaal de zon doorbreken. De temperaturen blijven bescheiden met 1 tot 5 graden, al is een ijsdag in het oosten niet uitgesloten. Langs de kust staat er een matige zuidwestenwind, elders blijft de wind zwak.

Vanavond en vannacht ontstaat er op veel plaatsen opnieuw mist. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, waardoor het zicht daar beter blijft. De temperatuur ligt aan zee rond de 2 tot 4 graden. In het binnenland, met name in het oosten, kan het licht vriezen.

Iets warmer richting jaarwisseling

De bewolking blijft zondag de boventoon voeren, al kan het in het noordwesten even opklaren. Het blijft vrijwel overal droog. De zuidwestenwind trekt iets aan, vooral langs de kust. De middagtemperaturen lopen uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 graden in het westen.

Na het weekend blijft het overwegend bewolkt. Maandag zijn er regionaal wat opklaringen en blijft het droog. Met 7 tot 9 graden wordt het wat zachter. Rond oud en nieuw trekt de zuidwestenwind aan en neemt de kans op regen toe, vooral in de avond.