OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na frisse start keert de zomer terug: tot 32 graden in het zuiden

Weerbericht

Vandaag, 06:44

Link gekopieerd

De zomer laat deze week weer van zich horen. Na een wat wisselvallige start loopt de temperatuur de komende dagen flink op. Vanaf donderdag blijft het droog, schijnt de zon volop en kan het in het zuiden tropisch warm worden, met temperaturen boven de 30 graden.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden kan een enkele druppel regen vallen, maar vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. In het zuiden wordt het maandagmiddag 26 tot 29 graden. In het midden loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Het noorden blijft met ongeveer 21 graden duidelijk koeler. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

In de avond zijn er flinke perioden met zon en blijft het overal droog. Ook in de nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. In het noordoosten koelt het af naar ongeveer 14 graden. In het zuidwesten blijft het met ongeveer 19 graden opvallend zacht.

Veel ruimte voor de zon

Dinsdag is het zuiden de warmste regio, met veel zon en temperaturen rond 27 graden. In het midden wordt het ongeveer 24 graden. Het noorden houdt meer bewolking en kan plaatselijk nog een spatje regen krijgen bij ongeveer 20 of 21 graden.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Dilia van Zon, De Vlist

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.