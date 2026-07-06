Na frisse start keert de zomer terug: tot 32 graden in het zuiden

De zomer laat deze week weer van zich horen. Na een wat wisselvallige start loopt de temperatuur de komende dagen flink op. Vanaf donderdag blijft het droog, schijnt de zon volop en kan het in het zuiden tropisch warm worden, met temperaturen boven de 30 graden.

De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden kan een enkele druppel regen vallen, maar vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. In het zuiden wordt het maandagmiddag 26 tot 29 graden. In het midden loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Het noorden blijft met ongeveer 21 graden duidelijk koeler. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

In de avond zijn er flinke perioden met zon en blijft het overal droog. Ook in de nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. In het noordoosten koelt het af naar ongeveer 14 graden. In het zuidwesten blijft het met ongeveer 19 graden opvallend zacht.

Veel ruimte voor de zon

Dinsdag is het zuiden de warmste regio, met veel zon en temperaturen rond 27 graden. In het midden wordt het ongeveer 24 graden. Het noorden houdt meer bewolking en kan plaatselijk nog een spatje regen krijgen bij ongeveer 20 of 21 graden.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Dilia van Zon, De Vlist