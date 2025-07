Zomerweer op komst na natte start van de week

Na een nacht met regen en onweer, die minder heftig uitviel dan verwacht, blijft het dinsdag nog licht wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en loopt de temperatuur langzaam op richting zomerse waarden.

Dinsdag begint met een wegtrekkend gebied met regen en onweer richting het zuidoosten. In dat deel van het land gold in de nacht van maandag op dinsdag code geel, maar echt heftig pakte het niet uit. Overdag trekken er nog enkele lichte buien over het land. In de middag er wat meer buien vallen, vooral in het oosten kunnen die wat steviger zijn. Tussendoor is er ook zon en zijn er droge perioden. Het wordt zo'n 19 graden.

Vanaf woensdag wordt het droger. Dat komt door een uitloper van een hogedrukgebied. De dag begint dan nog met wolkenvelden, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door, vooral vanuit het westen. Aan de kust zijn de meeste zonuren te verwachten. Lokaal kan nog een buitje vallen. De temperatuur loopt op naar zo’n 20 tot 23 graden.

Zomerweer

Donderdag wordt het 21 tot 24 graden met ruimte voor de zon, al ontstaan er landinwaarts ook stapelwolken. Richting het weekend kan het in het zuiden lokaal zelfs 29 graden worden. Voor veel mensen dus aangenaam zomerweer.

Foto: Henk Biesheuvel