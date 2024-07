Zomerweer nog lang niet in zicht: ook dit weekend buien en lage temperaturen

Het wil maar niet echt zomeren in Nederland, en ook dit weekend wordt het geen aangenaam zomerweer. Zaterdag en zondag moeten we rekening houden met enkele buien en harde wind. Die buien vallen vooral 's nachts. Wel ziet meteoroloog Dennis Wilt nog wat kansen voor drogere moment waarin de zon een kans krijgt.

Naast dat het ronduit wisselvallig is, ligt de temperatuur ook aan de lage kant voor de tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur sinds 1 juni komt uit op slechts 13,3 graden, terwijl een normale junimaand gemiddeld doorgaans 16,4 graden bedraagt. Doordat de wind voornamelijk uit het noordwesten kwam, bleef de temperatuur flink achter.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Regen, onweer en windstoten

Zaterdag zijn er eerst nog enkele wegtrekkende buien. In de loop van de ochtend is het vaak droog en schijnt de zon geregeld. Echt lang kunnen niet we van het droge weer genieten, want in de loop van de middag neemt de buienkans vanaf het westen alweer toe. "Die buien trekken vanuit het zuidwesten diagonaal over het land naar het noordoosten", vertelt Wilt verder. Vrijwel overal gaat het regenen vandaag. "Maar achter die buien zitten ook een paar opklaringen, die breiden zich helemaal uit over het land."

De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 16 tot 19 graden en de wind is zaterdag vrij stevig. Er staat een matige tot aan de kust krachtige zuidwestenwind. Bij (onweers)buien en aan de kust kunnen enkele windstoten voorkomen. Ook in de avond en in de nacht naar zondag zijn er enkele stevige buien.

Kletsnat weekend

Gedurende een groot deel van de zondag komen verspreid over het land buien voor. Dit betekent zeker niet dat de hele dag kletsnat verloopt, want tussen de buien door is het ook vaak droog met wat ruimte voor de zon.

In de loop van de dag wordt het wel droog in grote delen van het land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar 17 graden vlak aan zee tot lokaal 20 graden in het zuidoosten. In de avond is het op de meeste plaatsen droog.

Regen, regen en misschien een klein beetje zon

Na het weekend wordt het iets warmer, maar dit gaat gepaard met enkele stevige regen- en onweersbuien. Het is nog wat onzeker, maar in de loop van de nieuwe week lijkt het iets droger te worden. "De buien blijven maar de temperatuur gaat omhoog", licht Wilt tot slot toe.