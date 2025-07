Wisselvallig zomerweer blijft, met uitschieters tot 26 graden

Het licht wisselvallige zomerweer houdt voorlopig aan in Nederland. We krijgen geregeld zon, maar ook af en toe een bui. De temperaturen blijven aangenaam, met soms uitschieters richting zomerse waarden.

Vrijdag begint op veel plekken met bewolking en wat lichte regen. Alleen in het zuidoosten is het in ochtend nog zonnig, en daar loopt de temperatuur al snel op. In de middag klaart het vanuit het westen op en breekt de zon steeds vaker door. In het oosten blijft het langer grijs, en vooral in Limburg valt nog een bui. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 graden langs de oostgrens, met een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vrijdagavond en in de nacht blijft het rustig en droog. Het wordt vrij helder en landinwaarts koelt het af tot een graad of 11. Aan de kust blijft het iets zachter.

Zondag koeler

Zaterdag begint het vooral in het oosten met zon. In de rest van het land zijn ook wolkenvelden aanwezig. De temperatuur loopt op naar 22 tot lokaal 26 graden. In de middag en avond is er kans op een lokale regen- of onweersbui, maar grote delen van het land houden het droog.

Zondag is het een paar graden koeler door een aantrekkende noordwestenwind. Het blijft niet overal droog, maar de zon schijnt geregeld. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden. Ook begin volgende week verandert er weinig aan dit patroon, al wordt het in de loop van de week iets warmer. De kans op buien blijft echter bestaan.