Zomerweer barst los: dit weekend lokaal mogelijk 30 graden

Het wordt vrijdag een warme en zonnige dag in heel Nederland. In de ochtend kan lokaal nog wat nevel hangen, maar die trekt snel weg. Vooral in het noorden en oosten is af en toe bewolking te zien. Later op de dag ontstaan hier en daar wat stapelwolken. Toch krijgt vrijwel het hele land flink wat zonuren.

De temperaturen lopen uiteen van zo'n 24 graden in het noorden tot mogelijk 28 graden in het zuiden. Langs de kust zorgt een briesje soms voor wat verkoeling. Ook de komende dagen blijft het zomers, met veel ruimte voor de zon en steeds hogere temperaturen. Zaterdag kan het lokaal in het zuiden zelfs 30 graden worden.

