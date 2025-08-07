Zomerweer op komst: tot 27 graden en volop zon

Augustus belooft nog veel zomerse dagen op te leveren. Het blijft de komende dagen droog en de zon komt ook steeds beter uit de verf. Met minder wind wordt het dan ook steeds warmer.

Donderdag beginnen we met geregeld zon maar nog wel redelijk fris met lokaal een graad of 10. Maar de temperatuur gaat razendsnel omhoog en loopt in de ochtend landinwaarts alweer op tot boven de 20 graden.

Spetterbuitje

Er trekken vanaf zee wel steeds wolkenvelden over waardoor de zon in de middag ook af en toe schuilgaat achter de wolken. Op een enkel spetterbuitje na blijft het droog. De zuidwestenwind wakkert aan naar een windkracht 5 aan zee en rond het IJsselmeer. Het het wordt maximaal 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in Limburg.

In de avond en nacht raakt het overwegend bewolkt en ken er plaatselijk wat regen vallen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Onder de wolkendeken koelt het niet verder af dan naar een graad of 14.

Vrijdag start met wolkenvelden, maar in de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. Met weinig wind en maxima rond 24 graden is het aangenaam zomerweer. In het weekend en begin volgende week blijft het droog en vrij zonnig zomerweer en lopen de temperaturen zelfs nog een paar graden op.