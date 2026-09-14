OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zomerse warmte op komst: lokaal 28 graden, daarna koeler

Weerbericht

Vandaag, 07:04

Wie dinsdag langs de route van de rijtoer op Prinsjesdag staat, kan de paraplu waarschijnlijk thuislaten. Het blijft lange tijd droog, ook tijdens de rijtoer in Den Haag. Bovendien wordt het opvallend warm: in het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 27 of zelfs 28 graden.

Deze maandag begint op een aantal plaatsen nog met mist, die in de loop van de ochtend verdwijnt. Daarna trekken wolkenvelden over het land. In de middag kan lokaal een bui of wat regen vallen. Met 21 tot 23 graden is het vrij warm.

Tot 28 graden op Prinsjesdag

Dinsdag voert een zuidwestenwind tijdelijk zeer warme lucht aan. In het oosten en zuidoosten wordt het 27 tot 28 graden. In het noordwesten blijft het met ongeveer 21 graden een stuk koeler.

Daar kan in de namiddag ook wat regen vallen. In de avond is in het noordoosten een pittige onweersbui mogelijk.

Daarna keldert de temperatuur. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries je daar meer over.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.