Zomerse warmte op komst: lokaal 28 graden, daarna koeler

Wie dinsdag langs de route van de rijtoer op Prinsjesdag staat, kan de paraplu waarschijnlijk thuislaten. Het blijft lange tijd droog, ook tijdens de rijtoer in Den Haag. Bovendien wordt het opvallend warm: in het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 27 of zelfs 28 graden.

Deze maandag begint op een aantal plaatsen nog met mist, die in de loop van de ochtend verdwijnt. Daarna trekken wolkenvelden over het land. In de middag kan lokaal een bui of wat regen vallen. Met 21 tot 23 graden is het vrij warm.

Tot 28 graden op Prinsjesdag

Dinsdag voert een zuidwestenwind tijdelijk zeer warme lucht aan. In het oosten en zuidoosten wordt het 27 tot 28 graden. In het noordwesten blijft het met ongeveer 21 graden een stuk koeler.

Daar kan in de namiddag ook wat regen vallen. In de avond is in het noordoosten een pittige onweersbui mogelijk.

Daarna keldert de temperatuur. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries je daar meer over.