Zomerse warmte in zicht, maar eerst kans op buien en windstoten

Het is deze week warm voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag lopen de temperaturen op tot ruim boven de 20 graden, maar de kans op buien neemt gaandeweg wel toe. Het weekend lijkt weer zomers te worden.

De dinsdag start deze week met veel zon. Alleen langs de kust en boven zee vallen enkele buien, verder is het droog en aangenaam met al 18 tot 19 graden in de ochtend. In de middag blijft het meestal zonnig, met kans op een bui in het noordwesten. In het zuiden en zuidwesten neemt later de bewolking toe en ontstaan nieuwe buien. Het wordt 22 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

In de avond trekken enkele buien van het zuidwesten naar het noordoosten. In de nacht blijft het zacht met 14 tot 16 graden, veel bewolking en vooral langs de kust kans op een bui.

Windstoten

Woensdag trekt vanuit het zuidwesten regen over het land, met een stevige zuidenwind die langs de kust kracht 6 kan halen. In de middag is er vooral in het zuidoosten ruimte voor de zon, maar later op de dag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten tot 70 km/u.

Donderdag nog enkele buien, vrijdag vaker droog en zonnig rond 22 graden. Het weekend belooft zonnig en warm te worden: zondag kan het in het zuiden 26 à 27 graden worden. Daarna wordt het koeler met weer enkele buien.