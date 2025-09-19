Nazomerweer van korte duur: na 28 graden snel terug naar herfst

Na dagen van regen en wind laat de nazomer zich tóch nog even zien. Vrijdag en zaterdag loopt de temperatuur lokaal op tot wel 28 graden, uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Lang duurt dit zomerse intermezzo niet: vanaf zondag slaat het weer om.

Vrijdag begint de dag zonnig, al trekken er in het noorden eerst nog wat wolkenvelden voorbij. Met een zuidelijke wind, die boven de Wadden tijdelijk krachtig is, wordt warme lucht aangevoerd. Al in de ochtend stijgt de temperatuur boven de 20 graden. In de middag blijft het droog en zonnig. Waar het in september normaal rond de 18 graden is, stijgt het kwik nu naar 25 tot 28 graden in het binnenland en 21 tot 24 graden langs de kust.

Omslag naar herfstweer

Ook zaterdag start warm en zonnig, met opnieuw temperaturen tot 28 graden landinwaarts. Later op de dag trekt bewolking binnen en ontstaan er regen- en onweersbuien, die van west naar oost over het land trekken. Op zondag draait de wind naar het zuidwesten en zakt de temperatuur naar maximaal 18 graden. Er vallen verspreid buien, al laat de zon zich af en toe nog zien.

Begin volgende week volgt typisch herfstweer, met maxima rond de 16 graden en kans op buien. In de loop van de week wordt het droger, maar de nachten verlopen dan een stuk kouder.