Zachte en zonnige start van de week, maar kou in aantocht

Voorlopig is het nog zacht voor de tijd van het jaar met later in de loop van de week ook weer wat regen, maar vanaf het komende weekend wordt het kouder.

We beginnen maandag ook best fris, tijdens opklaringen heeft het in het oosten aan de grond licht gevroren. Maandagochtend is het in het westen en noorden nog bewolkt, maar laat de zon zich op andere plaatsen volop zien. De temperatuur loopt op die plaatsen lekker op.

Maandagmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door, maar in de kustregio’s zijn er plekken waar de bewolking hardnekkig blijft. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 8. In het zonnetje stijgt het kwik tot rond 10 graden. Maandagavond en komende nacht wisselen wolken en zon elkaar af en daalt de temperatuur tot rond een graad of 5.

Dinsdag zijn er zonnige perioden en wordt het een graad of 11 met een matige zuidelijke wind, terwijl het volgens het langjarig gemiddelde zo’n 6 graden zou moeten zijn.

Vriespunt

Woensdag zijn er meer wolken, maar wordt het nog wel 10 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 11 graden, maar valt wel af en toe regen. In het weekend draait de wind naar het oosten en wordt het snel kouder met ’s nachts temperaturen dichtbij het vriespunt en overdag rond een graad of 6. Eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar.