Nazomerse temperaturen in aantocht: kwik loopt verder op

De herfst is begonnen met een mix van zon, wolken en lokaal een bui. Toch blijven de temperaturen de komende dagen zacht. Woensdag kan het in het oosten en zuidoosten zelfs 22 graden worden en ook na het weekend loopt de temperatuur verder op.

Woensdag is de meeste zon voor het oosten en zuidoosten van het land. Daar loopt de temperatuur op naar 22 graden. In het westen en noordwesten is er meer bewolking en later in de middag kan er in het noordwesten ook een beetje regen of een bui vallen. De temperatuur ligt hier rond de 18 à 19 graden. De wind neemt in de loop van woensdag toe naar matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidwesten tot westen.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag krijgen het midden en noorden eerst te maken met een bui. Uiteindelijk is het in de nacht naar donderdag overal droog met opklaringen. De temperatuur zakt naar 9 tot 14 graden. Langs de kust blijft het vrij krachtig waaien uit een noordwestelijke richting.

Donderdag droog en volop ruimte voor de zon

Donderdag is het overal droog en krijgt de zon flink de ruimte. De temperatuur bereikt in de middag maximaal 17 tot 20 graden. De hoogste temperatuur wordt in het zuiden verwacht. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is langs de kust eerst vrij krachtig, maar neemt in de loop van de middag steeds meer af.

Vrijdag zal de zon een belangrijke rol spelen en komt er nauwelijks bewolking voor. De temperatuur ligt rond een aangename 21 graden bij een zuidelijke wind.

In het weekend komt er meer bewolking voor en met name op zaterdag kan er wat regen vallen. Op beide dagen is er ook zeker ruimte voor de zon en blijft de temperatuur rond de 20 graden of iets hoger.

Na het weekend loopt de temperatuur verder op

Na het weekend houdt het zeer zachte herfstweer aan en zal de temperatuur geleidelijk nog iets verder oplopen.