Zacht herfstweer houdt aan: temperatuur kruipt nog iets omhoog

Weerbericht

Vandaag, 08:14 - Update: 2 uur geleden

Het zachte herfstweer van afgelopen weekend zet zich de komende dagen nog even voort. De eerste week van november begint wisselvallig, maar wordt in de loop van de week droger, met zon en zelfs oplopende temperaturen tot lokaal 17 graden.

De maandag begint, met name in het oosten van het land, fris maar met wat zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. De meeste neerslag valt in het noorden van het land. In het zuiden blijft het een stuk droger en breekt de zon soms zelfs door. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond de 13 graden. ’s Nachts blijft het overwegend droog en daalt het kwik niet verder dan 10 graden.

Oplopen

Vanaf dinsdag laat de zon zich steeds vaker zien en blijft het, op een enkele bui na, droog. De temperatuur loopt in de loop van de week op naar lokaal zelfs 17 graden.

Door Redactie Hart van Nederland

