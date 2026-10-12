Zacht herfstweer houdt aan: lokaal mogelijk 21 graden

Deze maandag wordt een mooie nazomerdag met zonnige perioden. Aan het eind van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, en volgt er in de avond wat regen. Wel starten we fris, dus al je vroeg de deur uit gaat: kleed je warm aan. Ook kan nu nog wat mist en nevel voorkomen. In het noordwesten valt mogelijk een enkel spatje regen.

Dinsdag is er een heel ander weerbeeld. Dan trekt er veel bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur gaat wel een stuk omhoog naar gemiddeld 18 tot 19 graden.

Zacht weer

Ook woensdag en donderdag is het zacht. Op woensdag kan de temperatuur in het zuiden van het land 20 graden bereiken, op donderdag zelfs 21 graden. Normaal hoort het in deze tijd van het jaar 15 en 16 graden te zijn.

Verder laat de zon zich af en toe zien en is het op de meeste plaatsen droog. Vanaf vrijdag kan er dan wel weer wat regen vallen.