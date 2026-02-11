Woensdag regen en mist, dit weekend kou en zelfs kans op sneeuw

Woensdag is het bewolkt en regenachtig met regionaal dichte mist, waarvoor het KNMI code geel heeft afgegeven. Woensdagmiddag blijft het nat, met mogelijk een opklaring in het zuidwesten en temperaturen van 3 tot 10 graden. Ook woensdagavond en donderdag blijft het wisselvallig met regen en weinig zon. Richting het weekend wordt het kouder, met kans op natte sneeuw en in de nacht naar zondag lichte tot matige vorst. Zondagavond kan op veel plaatsen sneeuw vallen met kans op gladheid.

Bekijk het hele weerbericht in de video hierboven.