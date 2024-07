Wisselvalligheid blijft aanhouden: 'Kijk de wedstrijd Polen - Nederland lekker binnen'

Het wisselvallig zomerweer houdt voorlopig nog niet op, wel gaat de temperatuur de komende dagen omhoog. Maar die stijging is vandaag nog niet gelijk te voelen. "De nattigheid van de laatste paar dagen ligt nog op de grond maar ook vandaag krijgen we te maken met buien. Vooral in het westen van land kunnen er stevige buien vallen", vertelt meteoroloog Dennis Wilt.

Die buien trekken vanmiddag ook over het land. "Tijdens de wedstrijd Polen - Nederland moeten mensen ook rekening houden met buien van tijd tot tijd. Als je buiten gaat kijken is een partytent geen overbodige luxe. Voor de veiligheid zou ik mensen aanraden om gewoon de wedstrijd binnenshuis te kijken" vertelt Wilt verder.

Zacht voor de tijd van het jaar

Qua temperatuur blijft het zacht voor de tijd van het jaar. In de kop van Noord-Holland blijft het kwik hangen rond de 17 graden. In Limburg wordt het 19, lokaal misschien wel 20 graden. De wind is in de ochtend van vrij krachtig maar zwakt in de loop van de middag wel af.

Iets warmer volgende week

Volgende week beginnen we ook weer nat maar zien we wel een lichte stijging van de temperatuur. Maandag vallen de buien vooral in het oosten van het land, dinsdag heeft het hele land er last van. Woensdag wordt het gemiddeld 22 graden en belooft het een grotendeels droge dag te worden. Donderdagochtend begint het ook droog maar daarna keren de buien weer terug en zakt de temperatuur vrijdag ook weer een paar graden.