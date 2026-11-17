Het is voorlopig wisselvallig herfstweer met flinke perioden met regen en ook een stevige wind. Maar er zijn ook zeker droge momenten met wat zon.

Het is dinsdag regenachtig en onstuimig. In de loop van de dinsdagochtend bereikt de regen ook het uiterste noorden van het land. In het noordoosten blijft het dan waterkoud met 5 graden en een zuidoostelijke wind. Vanuit het zuiden steekt dinsdagmiddag een stevige zuidwester op, kracht 7 aan zee.

Zelfs 14 graden in de zuidelijke provincies

Hiermee wordt zachte lucht aangevoerd waardoor het zelfs 14 graden wordt in de zuidelijke provincies. In het noorden regent het dinsdagmiddag, terwijl in de zuidelijke helft van het land ook perioden met zon zijn afgewisseld met enkele stevige regen- en onweersbuien. Daarbij komen ook flinke windvlagen voor.

Dinsdagavond en komende nacht blijft het doorwaaien, vallen lokaal enkele buien en wordt het niet veel kouder dan 8 graden.

Ook de rest van de week vallen geregeld buien bij overdag een graad of 9. Het weekend lijkt zaterdag wel grotendeels droog te beginnen met ook geregeld zon.