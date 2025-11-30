Wisselvallige dagen en koude nachten in aantocht

Het weer blijft de komende dagen wisselvallig, met regelmatig buien en tussendoor momenten met zon. Halverwege de week wordt het geleidelijk wat rustiger en droger.

Zondagochtend vallen verspreid over het land enkele buien, maar laat de zon zich ook wel af en toe zien. In het noordwesten waait het nog krachtig uit west tot zuidwest. In de middag wisselen stapelwolken en zon elkaar af met vooral in het noorden en westen nog enkele buien. De west- tot zuidwestenwind neemt dan wat in kracht af en het wordt maximaal een graad of 8.

Zondagavond en komende nacht zijn er opklaringen en valt vooral in het noorden nog een bui. Bij weinig wind koelt het af tot dichtbij het vriespunt.

Na een koude nacht begint maandagochtend nog droog, maar in de loop van de dag worden de wolken vanuit het westen dikker en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Met een aantrekkende zuidelijke wind en 7 graden blijft het fris.

Koude nachten

Ook dinsdag verloopt nog wisselvallig, maar wel minder fris. Vanaf woensdag blijft het een paar dagen rustig en vrijwel droog met overdag wat meer zon en een graad of 8. Tijdens opklaringen kan het in de nachtelijke uren wel flink afkoelen.