Het herfstige weer zet woensdag door. Nederland blijft te maken krijgen met buien, al klaart het in de loop van de ochtend in het noorden wat op. Daarnaast waait het hard door een krachtige westenwind.

Woensdag begint wisselvallig met flink wat buien in het hele land. In de loop van de ochtend wordt het weer in het noorden wat beter en klaart het daar op. Het waait stevig, met mogelijk zelfs stormachtige wind langs de oostelijke Wadden. Windkracht 8 wordt daar gehaald.

Kans op onweer

In de middag blijven de buien vooral hangen boven het zuiden, met lokaal zelfs kans op onweer. De temperatuur loopt op naar ongeveer 9 tot 12 graden. Er waait een krachtige westenwind, met windkracht 7 boven de Wadden.

De avond blijft wisselvallig met buien en enkele opklaringen, maar in de nacht wordt het vrijwel overal weer bewolkt en vallen er buien. De temperatuur daalt tot ongeveer 3 graden in het noordoosten. Elders in het land blijft het tussen de 6 en 9 graden.

Wil je weten wat het weer verder gaat doen deze week? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.