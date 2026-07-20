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Wisselvallig zomerweer houdt aan, later in de week weer warmer

Weerbericht

Vandaag, 09:19

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Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar maandag af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan in het oosten lokaal een bui vallen. Er waait een noordwestenwind die aan de kust nog altijd vrij krachtig is. De temperatuur loopt op van ongeveer 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.

De komende dagen verandert het weerbeeld nauwelijks. Het blijft gematigd zomerweer met geregeld zon, al valt vooral woensdag van tijd tot tijd regen. Dinsdag wordt het iets warmer. Richting het weekend draait de wind naar het westen tot zuidwesten en lopen de temperaturen geleidelijk weer op.

Op bovenstaande video vertelt weervrouw Laura Osinga je uitgebreid wat je kunt verwachten van het weer.

Door Redactie Hart van Nederland
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