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Wisselvallig weekend: onweer en stormachtig aan de kust

Weerbericht

Vandaag, 08:26

Het wordt een wisselvallig weekend, dat verwacht weerman Stefan van der Gijze. Het is nu op veel plaatsen grauw en regenachtig. Vanmiddag is het overal droger met wat zon, al vrij snel volgt meer bewolking vanuit het zuidwesten. Voor de regen uit kan het 22 of 23 graden worden.

Het waait wel flink, langs de kust trekt de zuidwestenwind aan naar krachtig, windkracht 6. Vanavond en vannacht regent het af en toe of vallen er buien met kans op onweer. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust hard kan zijn met windkracht 7. Langs de kust komen dan windstoten voor tot 75 km/u. Kouder dan 16 graden wordt het niet.

Veel regen op maandag

Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, verder valt het overdag mee met de nattigheid en zijn er perioden met zon. Er staat minder wind en het wordt rond 21 of 22 graden. In de avond volgen nieuwe buien met onweer en dat is de opmaat naar een sterk wisselvallige maandag met veel buien met kans op onweer en ook veel wind.

Dinsdag kunnen we weer even op adem komen en blijft het op veel plaatsen waarschijnlijk droog met af en toe zon. In de loop van de week lijkt het echter opnieuw wisselvallig te worden en liggen de temperaturen meest rond de 21 graden.

 

Door Redactie Hart van Nederland
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