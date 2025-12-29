Wisselvallig en fris weer houdt aan: later deze week kans op winterse bui

Het weer blijft de komende tijd wisselvallig en fris. Er is veel bewolking met af en toe een bui, maar ook momenten met zon. De temperaturen liggen rond enkele graden boven nul en richting de kust waait soms een stevige wind. Later in de week neemt de kans op kouder en winters weer toe.

Maandagochtend komt in het midden en zuiden van het land lichte vorst voor. Daar kan het tot halverwege de ochtend ook nog lokaal glad zijn door bevriezing. In het uiterste zuiden van het land zit nu nog mist die geleidelijk verdwijnt. In het noorden van het land is geen mist en ook geen vorst door de aanwezigheid van zachtere lucht.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

In de middag is er veel bewolking en vanuit het noorden kan een regenbui over het land naar het zuiden trekken. Later is hier en daar een streepje zon mogelijk. De temperatuur stijgt naar 1 graad in Limburg tot rond 7 graden in het noordwesten van het land. Er staat weinig wind, alleen bij de Wadden waait een matige noordwestenwind.

Maandagavond kan nog een lichte regenbui vallen. In de nacht naar dinsdag klaart het vanuit het noorden op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar -1 in het oosten van het land tot 4 graden vlak aan zee. Er staat weinig wind, alleen langs de kust waait een matige tot vrij krachtige noordenwind.

Dinsdagmiddag kan er langs de kust een bui vallen, elders in het land blijft het droog en zijn er perioden met zon. De temperatuur ligt tussen 4 en 6 graden bij een zwakke noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig.

Droge jaarwisseling

Na dinsdag verloopt Oudjaarsdag met veel bewolking, maar wel grotendeels droog! Tijdens de jaarwisseling lijkt het ook droog te blijven met temperaturen tussen 1 en 6 graden. Vanaf Nieuwjaarsdag wordt het wisselvallig en geleidelijk ook weer kouder, waarbij de kans op winterse neerslag en ook de kans op gladheid vanaf vrijdag steeds groter wordt.