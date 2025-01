Winterse kou en gladheid maken plaats voor zon en oplopende temperaturen

De zondagochtend begint voor veel mensen met verraderlijke gladheid door bevroren weggedeelten en lokaal dichte mist, vooral in Zuid-Limburg. Het kwik varieert in de vroege ochtend tussen -1 en +4 graden, met uitzondering van de Waddeneilanden, waar het iets zachter is. In Zeeland is er kans op een buitje, terwijl de rest van het land het overwegend droog houdt. "Het is nog winters op sommige plekken, met een laagje sneeuw en dun ijs op sloten", aldus meteoroloog Robert de Vries.

Het heeft de afgelopen nacht licht gevroren, "niet zo hard als in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen het lokaal -6 werd. Op slootjes kan hierdoor een dun laagje ijs zijn ontstaan. Veel te dun om om te staan laat staan schaatsen", vertelt De Vries verder.

In de loop van de ochtend stijgen de temperaturen overal boven nul en verdwijnt de gladheid. De middag brengt een afwisseling van wolken en zonnige perioden. De zon is het meest te zien in het oosten van het land. In de kustgebieden blijft kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur varieert van 2 graden in Limburg tot 6 graden in de kustprovincies. De wind blijft zwak, met windkracht 2 tot 3 is het nauwelijks te voelen..

De nachten blijven voorlopig koud met temperaturen rond -3 graden, lokaal zelfs -4 graden. Dinsdag lijkt de vrieskou te verdwijnen; overdag stijgt het kwik richting de dubbele cijfers.