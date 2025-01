Vriendelijk zonnetje overdag, kans op winterse buien in de avond

Grote kans dat je woensdagochtend hebt moeten krabben: op veel plekken was het vannacht koud, met temperaturen rond het vriespunt. Door de lage temperaturen is het oppassen geblazen op de weg. Door bevriezing kan het plaatselijk glad zijn. In het noordoosten valt mogelijk een winterse bui, maar verder is het helder en blijft het op de meeste plekken droog.

Woensdagmiddag neemt in het zuiden de bewolking toe. Elders is er nog regelmatig zon te zien. De temperatuur loopt op naar 4 tot 6 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. In het noordwesten kan de wind aanvankelijk nog stevig zijn.

Sneeuw in Zuid-Limburg

Woensdagavond trekt een sneeuwgebied over Zuid-Limburg. Er wordt 2 tot 5 centimeter sneeuw verwacht, en in de heuvels zelfs meer. Elders in Nederland blijft het droog, maar temperaturen rond het vriespunt kunnen zorgen voor gladheid door bevriezing.

Donderdagochtend breidt de sneeuw zich verder uit naar het zuidoosten. Op plekken zoals Dordrecht, Den Bosch, Arnhem, Doetinchem en alles daaronder kan gemiddeld tien centimeter vallen. In de Limburgse heuvels kan dat zelfs oplopen tot ruim 15 centimeter.

Veel van die sneeuw blijft niet lang liggen. In de middag trekt de sneeuw weg en breekt de zon door in het hele land. De temperatuur schommelt tussen 3 graden in het oosten en 6 graden aan de kust. Zuid-Limburg blijft iets kouder.

Droog weekend

In het weekend is het op de meeste plaatsen droog. Waar vrijdag de zon nog een kans heeft is het zaterdag bewolkt en kil, wel blijft het droog. De maxima liggen rond het vriespunt in Zuid-Limburg en elders tussen 1 en 6 graden. Tijdens heldere nachten kan het licht tot streng vriezen.