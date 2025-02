Zonovergoten dag in het noorden, grijs en grauw in Limburg

Er ontstaat vandaag een tweedeling in het land: in het noorden heeft de zon vrij spel, terwijl het zuiden te maken krijgt met veel bewolking en een grijze dag tegemoet gaat. Het weekend staat ook weer voor de deur, en meteoroloog Jordi Huirne vertelt je wat je kunt verwachten.

De dag start lokaal mistig, vooral in het oosten en zuiden. Hier geldt tot zeker 10.00 uur code geel vanwege dichte mistbanken. In het Waddengebied blijft de lucht helderder en krijgt de zon de ruimte. Na de ochtend lost de mist op en breekt in het noorden de zon door, terwijl het zuiden bewolkt blijft. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden, met een matige noordoostenwind.

Vanavond neemt de bewolking overal toe, met in het noorden kans op lichte vorst. In de nacht schommelt de temperatuur net boven het vriespunt. Vrijdag voelt het door een krachtige oostenwind ijskoud aan, met gevoelstemperaturen onder nul. In het zuiden kan regen of natte sneeuw vallen, terwijl de kustgebieden windkracht 5 tot 7 te verduren krijgen.

Zaterdag kans op natte sneeuw

Zaterdag blijft het grotendeels bewolkt, maar later op de dag kan de zon doorbreken. Lokaal valt wat regen of natte sneeuw. De temperaturen lopen uiteen van 4 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden.

Zondag ziet er vriendelijker uit met meer zon en temperaturen tussen de 4 en 7 graden. Na het weekend blijft het droog en wordt het zonniger. Maandag hangt er nog veel bewolking, maar later in de week wordt het helderder. Overdag blijft het rond de 5 graden, terwijl het ’s nachts steeds kouder wordt, met kans op nachtvorst tot -5 graden.